Un homme jugé pour le viol de son bébé âgé de 15 jours

Un père de 32 ans est accusé d'avoir commis un viol sur son fils de 15 jours, né en juin 2019.



Des centaines d'images à caractère pédopornographique ont également été retrouvées dans son téléphone.



Au-dessus de tout soupçon, ce père de famille décrit par ses proches comme "gentil, sensible, généreux" cachait une face bien plus sombre de sa personnalité. A 32 ans, il comparaît depuis lundi devant la cour d'assises de Vendée pour le viol de son fils en 2019, alors que ce dernier n'était âgé que de 15 jours, rapporte Ouest-France



C'est une autre affaire, concomitante et datant du 16 juin 2019, qui permet de révéler l'agression commise sur le nouveau-né. En ce début d'été, l'homme est pris la main dans le sac en train de filmer à son insu une femme prenant une douche dans un camping de l'Île de Ré. La victime dénonce ces faits de voyeurisme à la gendarmerie qui saisit l'objet du délit, le téléphone portable du mis en cause.



50.000 images pornographiques



Les enquêteurs découvrent dans l'appareil 50.000 images pornographiques, plusieurs centaines représentent des mineurs, d'autres relèvent de la zoophilie.. Toutes ont été téléchargées sur Internet sauf une, photographiée directement avec le téléphone. Elle représente l'accusé en train d'imposer une fellation à son bébé de 15 jours."Il n’a fallu qu’une heure d’absence de ma part pour que ça arrive", témoigne à la barre, vacillante, la mère de l'enfant et ex-compagne de l'accusé.



"Je m'attendais à tout sauf à ça", souffle cette femme de 29 ans qui voyait en son ex-mari un homme "à l'écoute, discret et humble car catholique pratiquant (...) Finalement, la personne que je croyais toute blanche commençait à se noircir".