Un homme meurt en pleins ébats avec 2 adolescentes

Un employé à la retraite du service postal du Nigeria (NIPOST) est décédé lors d’une relation s3xuelle avec deux adolescentes à Akwa Ibom.



Il a été établi que l’homme a été retrouvé mort dans sa résidence à Uyo. S’adressant au Nigerian Tribune, un voisin qui a requis l’anonymat, a déclaré que le défunt, dont le nom n’a pas été divulgué, était en plaine orgie s3xuelle avec deux adolescentes à qui il aurait promis des emplois au NIPOST lorsqu’il y aurait des postes vacants.



« Ledit homme est décédé d’épuisement apparent résultant du marathon s3xuel avec deux adolescentes à qui il a promis d’informer des offres d’emploi disponibles via le bureau de poste situé dans l’arène Ibom Plaza à Uyo », a déclaré la source.



« Lorsque nous sommes arrivés chez lui, nous avons rencontré deux filles qui ont affirmé que le défunt les avait amenées pour passer la nuit. Elles feignirent d’ignorer la mort de l’homme ; nous disant que l’homme est sorti pour se détendre. »



La source a ajouté que le retraité décédé du NIPOST a choisi de rester à Akwa Ibom après avoir pris sa retraite il y a des années.



Le porte-parole du commandement de la police d’État, SP Odiko Macdon, qui a confirmé l’incident, a déclaré que les deux filles avaient été arrêtées dans le but d’établir les causes réelles de l’incident.



« La police est au courant et les deux suspectes ont été arrêtées. Une enquête discrète est en cours pour déterminer les causes de l’incident », a-t-il ajouté.