Un livreur vole 52 téléphones portables d'une valeur de 10 millions

E. H. Pène, livreur de profession, a volé 52 téléphones portables dans un magasin. À en croire Le Soleil, le montant du butin est estimé à 10 millions de francs Cfa.



Le livreur, qui avait dupliqué la clé du magasin, attendait l’heure de la prière pour profiter de l’absence du propriétaire afin de dérober plusieurs téléphones portables et des accessoires.



Jugé vendredi dernier, il a été condamné par le tribunal de Guédiawaye à deux ans de prison ferme et 7 millions Fcfa de dommages et intérêts.