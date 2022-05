Une surveillante de prison, en couple avec un ex-détenu, porte plainte contre sa hiérarchie pour harcèlement

Cette mère de famille de 42 ans raconte avoir assisté à des actes de violence menés par ses collègues sur certains détenus. Depuis, la surveillante a demandé sa mutation à Béziers pour un rapprochement familial. Une demande toujours refusée, jusqu’à présent.



« Je suis épuisée. Je n’en peux plus ». Une surveillante de prison, en couple avec un ancien détenu, a porté plainte auprès du tribunal de Béziers à l’automne 2021 contre l’administration pénitentiaire pour harcèlement moral, selon France Bleu Hérault, qui recueille ce mardi son témoignage.





Cette mère de famille de 42 ans, en arrêt maladie pour dépression depuis l’été dernier, fustige l’attitude de ses collègues de prison sur des détenus. « Aujourd’hui je parle. Je connais les conséquences. Mais il ne m’est plus possible de rester sans réagir », estime-t-elle auprès de la radio locale.