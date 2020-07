Vidéo scandaleuse: Jamra et AJS lancent la traque contre les jeunes de Sacré-Cœur





Après avoir marqué leur indignation, Jamra et une organisation de défense des femmes lancent le combat judiciaire. Un appel à témoin a été lancé dans les réseaux sociaux pour d'abord identifier la dame abusée sexuellement pour l'accompagner dans les procédures judiciaires. "Jamra, AJS, l'Association des juristes sénégalaises et le collectif contre les violences faites aux femmes, Dafadoy, sont à la recherche d'informations permettant d'identifier cette malheureuse fille, ligotée, humiliée, traumatisée et vilipendée par le biais d'une vidéo, devenue virale dans les réseaux sociaux, pour un vol présumé, afin de l’accompagner juridiquement et de lui trouver un soutien psychologique. Mais également pour poursuivre ceux qui ont lâchement violé son intimité en tripotant et exhibant ses attributs féminins dans les réseaux sociaux", lit-on dans le post. En attendant, Jamra a envoyé la vidéo au Commissaire de la Sûreté urbaine.