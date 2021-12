Viol à Mbour : Le boulanger simule une commande puis sodomise la vendeuse de poissons grillés

Le boulanger sodomise la vendeuse de poisson

Une rocambolesque affaire de viol suivi de menaces de mort fait grand bruit au quartier Oncad de Mbour. En effet, un boulanger de 40 ans a passé une commande de poissons grillés auprès de la vendeuse, M. Mendy. Ainsi, débarquant nuitamment dans le domicile de son client pour lui livrer le dîner, la dame âgée de 30 ans a été abusée sexuellement par le maître des lieux, selon des informations exclusives de Seneweb. Après avoir satisfait sa libido, le boulanger a brandi une machette pour intimer la victime de garder le silence. Révélations explosives !





Éclaboussé par une histoire de mœurs, le boulanger A. Camara est dans de beaux draps. L'homme âgé de 40 ans a été mis aux arrêts par les policiers du poste de Diamaguène 2 de Mbour, suite à une plainte déposée contre lui par la grande sœur de sa victime.





D'après des sources de Seneweb proches du parquet, le célibataire domicilié au quartier Oncad avait violé nuitamment, dans sa chambre, la vendeuse de poissons grillés M. Mendy.





En effet, pour ferrer sa proie, il avait passé une commande de poisson pour son dîner.





Dans sa déposition, M. Mendy a retracé le film de son calvaire devant les enquêteurs de la police de Diamaguène 2.





"Je me suis rendue dans la chambre de A. Camara pour lui livrer sa commande. Une fois à l'intérieur, il m’a contrainte à coucher avec lui. Je me suis débattue en criant, en vain. Mais A. Camara a réussi à me pénétrer par-derrière (sodomiser)", confesse la dame âgée de 30 ans sur procès-verbal.





Également, la plaignante a révélé que le boulanger lui a proféré des menaces de mort, après avoir satisfait sa libido. D'après elle, M. Camara a sorti une machette pour la sommer de garder le silence.





Entendu sur procès-verbal à son tour, le boulanger de 40 ans a endossé la responsabilité des faits. Selon ce célibataire, il a commis une grosse erreur en invitant nuitamment la dame dans sa chambre.