Vol de mouton: Un chauffeur de clando condamné à 10 ans de prison

10 ans de prison, c’est la peine infligée au voleur de mouton, Ndiaga Diop, chauffeur de clando. Poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion, usage d’armes et de véhicules, Ndiaga Diop et Cie étaient connus pour enlever les moutons de Loul Sessène et de Thiadiaye. Grâce à l’appui de la brigade de Thiadiaye, le voleur Ndiaga Diop a été interpellé au rond-point EMG avant d’être traduit devant la justice.





Après avoir reconnu les faits auparavant, hier, face au juge, Ndiaga Diop a changé de version sous prétexte qu’il conduisait ce jour-là et ignorait que Bouyeul et son ami trouvés dans la voiture étaient des voleurs. Mais ses arguments n’ont pas convaincu le représentant du procureur qui a requis 10 ans de réclusion criminelle.