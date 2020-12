Décès d'Idrissa Diallo : Les témoignages de Barthélémy Dias, Thierno Bocoum et Abdoul Mbaye

Suite au rappel à Dieu, ce lundi, du maire de Dalifort, Idrissa Diallo, nombreux sont les acteurs politiques qui ont tenu à porter un témoignage sur lui. Ces derniers ont exprimé leur tristesse tout en racontant leur parcours avec le défunt.





Barthélemy Dias : "Nous avons perdu un homme rigoureux et travailleur…"





"Nous perdons en toi un grand frère, un camarade engagé, loyal et constant qui a été de tous les combats pour le rayonnement de la démocratie sénégalaise. Tu es, et resteras un modèle de droiture, de générosité, de discrétion. Un homme rigoureux et travailleur, toujours au service de sa communauté.

MERCI POUR TOUT !!! Que toutes les portes du paradis soient ouvertes pour toi. ADIEU camarade".





Abdoul Mbaye : "Je l'ai revu il y a peu en compagnie de son ami Khalifa Sall"





"Idrissa Diallo vient de nous quitter. Je l'ai revu il y a peu en compagnie de son ami Khalifa (Sall) à mon domicile. C'était le 10 de ce mois. Il a tenu à rappeler nos anciennes relations professionnelles. Il n'avait pas changé : modeste, soucieux d'éthique en politique. Dalifort perd un grand maire. Khalifa un ami fidèle. Nos sincères et profondes condoléances vont à sa famille, ses amis, ses administrés, à la nation tout entière", réagit pour sa part Abdoul Mbaye de l'Act.





Thierno Boccoum : "Idrissa Diallo fut un homme de valeur, de principe…"





"Un ami, un grand frère est parti à jamais. Je suis très peiné par cette perte immense pour la classe politique sénégalaise. Idrissa Diallo fut un homme de valeur, de principe, toujours droit dans ses bottes.

J'ai été avec lui pendant 5 ans à l'Assemblée nationale. Nous partagions énormément de choses et discutions énormément. Il est rare de voir une personne aussi imbue de convictions et de valeurs. Un homme courageux et sincère est parti à jamais.

Toutes mes condoléances à la famille éplorée, à la classe politique sénégalaise, à sa famille socialiste, à Khalifa Sall son leader politique et à tout le peuple sénégalais.