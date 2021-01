Décès du maire de Koki, Pape DIOP : Un monument de la politique de développement nous a quitté

Alors que nous sommes encore sous le choc suite au rappel à Dieu de notre dynamique, patriote et vaillante collaboratrice Aïssata KÂ, la volonté divine vient de frapper de nouveau sur une grande figure politique de la région de Ndiambour.





L'honorable maire s'est éteint en fin de journée, à l'hôpital régional Ahmadou Sakhir MBAYE de Louga, ce jeudi 21 janvier 2021. De 2002 à 2014, Pape DIOP fût président de la communauté rurale de Koki. Érigée en commune sous les effets de l'Acte III de la décentralisation, ce grand patriote en était depuis 2014 le premier maire jusqu'à son dernier souffle. Fidèle compagnon du président WADE au sein du P.D.S durant de nombreuses années, il a rejoint l'A.P.R pour soutenir le Chef de l'État dans la mise en oeuvre des politiques économiques et sociales publiques, lorsque Mamadou Mamour DIALLO, président du mouvement DOLLY l'a conduit auprès de son Excellence Macky SALL. C'est par la suite qu'une franche collaboration était bâtie sur la base d'une vision autour de laquelle la stratégie de développement durable de Louga était déjà en cours de déroulement avec des actions et des réalisations qui porteront éternellement son empreinte. Exprimant la profonde douleur qui l'anime en ces moments aussi délicats que durs, le président Mamour DIALLO présente, en son nom propre et au nom du mouvement DOLLY, ses plus sincères et attristées condoléances à Monsieur le président de la République, à l'Association des Maires du Sénégal (A.M.S), à l'équipe municipale de Koki, à toute la population lougatoise en général et de Koki en particulier, à l'intégralité de la famille éplorée, à l'ensemble des amis, sympathisants, militants et partenaires. Dans un monde où la mort est devenue un principe et la survie une exception, notre regretté Pape était un homme d'un engagement citoyen hors pair qui ne vivait que pour contribuer à la prise en charge des préoccupations des populations locales. Aux côtés de son frère et loyal allié Mamadou Mamour DIALLO, cet énorme serviteur de la République a fortement soutenu le large programme d'amélioration des conditions de vie et de travail à travers l'électrification de 6 villages, l'appui au mythique institut islamique de Koki, la formation et au financement des femmes et des jeunes, des soins médicaux, des branchements sociaux, entre autres services sociaux de base.





Le pays dans son entièreté a perdu tout simplement un leader d'opinion, travailleur et caractérisé par un esprit patriotique infaillible.





Que la lumière divine éclaire sa tombe, déverse sur son âme la miséricorde d'Allah, le conduit vers le paradis et sourient l'incommensurable héritage qu'il nous a légué!