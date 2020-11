L'hommage d'Abdou Mbow à Pape Bouba Diop

Je voudrais rendre un hommage mérité à l'international sénégalais Pape Bouba Diop arraché à notre affection ce jour en France. Cet homme a eu à procurer énormément de plaisir et de joie à tout un peuple un 31 Mai 2002 en marquant le but victorieux contre la France pour notre première participation à un mondial. Je prie le bon Dieu de lui couvrir de sa miséricorde et de l'accueillir à son Paradis Céleste. Adieu Pape Bouba.





Abdou Mbow

1er Vice président de l'assemblée nationale du Sénégal