Pape Diop pleure Serigne Pape Malick Sy

C'est avec consternation et une profonde tristesse que j'ai appris l'annonce, ce jeudi 25 juin 2020, du rappel à Dieu de Serigne Pape Malick Sy. Cette disparition si brutale est le signe que le regretté porte-parole de la tarikha tidiane a tenu à partir comme il aura vécu. En effet, malgré la visibilité que lui conférait cette charge, il a su cultiver la modestie et la discrétion jusqu'à la fin de sa vie.





Il a su aussi rester dans la lignée du vénéré Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh et de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine qu'il a succédé à la charge de porte-parole de la tarikha tidiane, pour son attachement profond au syncrétisme religieux et confrérique. En témoignent les excellents rapports qu'il aura cultivés avec l'Eglise et son geste mémorable lors de l'inauguration de la Mosquée Massalikoul Djinane.





Mais ce que je retiens surtout de Serigne Pape Malick Sy, c'est sa relation fusionnelle avec le vénéré Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktom. Bien qu'il fut son frère cadet, Serigne Pape Malick était couvé comme un fils par Al Maktom qui en avait d'ailleurs fait un confident, un bras-droit et un chargé de mission à chaque fois que de besoin. Serigne Pape Malick était ainsi une des rares personnes à pouvoir accéder à lui à tout moment en dépit de ses très longues périodes de retraite.





Aussi, Serigne Pape Malick, dont on pleurera encore longtemps la disparition, était-il aux yeux des propres fils de Cheikh Tidiane « à la fois un père et un grand frère ». On comprend dès lors toute la sagesse de la décision qui a été prise par la famille de le faire reposer désormais aux côtés de Al Maktom.

A titre personnel, je me suis toujours senti honoré d'avoir pu entretenir des relations empreintes de cordialité avec cet homme dont la courtoisie n'a d'égale que l'élégance.





Mais alors qu'on n'avait pas fini de pleurer son rappel à Dieu et celui de Serigne Tasfir Sakho, quelques jours plus tôt, voilà que l'homme de Dieu et Khalife de Thiénéba, Cheikh Ahmed Tidiane Seck, vient aussi d'être arraché à notre affection. Ces trois grosses pertes ont naturellement plongé dans le deuil le Sénégal et toute la Ummah islamique.





Certes, nous acceptons la volonté divine, mais nous ne pouvons ne pas exprimer l'indicible peine et la grande tristesse que nous ressentons avec ces trois disparitions intervenues dans l'intervalle de quelques jours.





En cette douloureuse circonstance, je présente mes condoléances et celles des militantes et militants de la Convergence Libérale et Démocratique / Bokk Gis Gis au khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, à la tarikha tidiane, à la famille de El Hadj Tasfir Sakho à Nguékhokh, à celle de Thiénaba Seck, à tout le peuple sénégalais ainsi qu'à l'ensemble de la Ummah islamique. Nous nous inclinons devant la mémoire de ces illustres disparus et prions Allah, dans Sa miséricorde, de les accueillir en Son paradis.





Pape Diop, Président de la Convergence Libérale et Démocratique/ Bokk Gis Gis