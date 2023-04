Après le décès de son père, il refuse que sa mère se remarie

La dame S. Thiam a trainé son fils M. Sall à la barre du tribunal des flagrants délits de Mbour, parce qu'"il se disputait avec son jeune frère. Et comme il faisait très tard, le voisinage ne pouvait pas venir me porter secours, de peur de se faire agresser. (Mon fils) s'est mis à tambouriner à la porte de ma chambre. Alors, ma fille a appelé la gendarmerie à l'aide".





Une explication servie par la plaignante, mais qui n'a pas convaincu le juge, ni le procureur.





M. Sall, la vingtaine, est poursuivi pour violences à ascendante et menaces de mort.





Las de voir S. Thiam protéger son fils, le juge Dème l'a mise devant le fait accompli, en lui détaillant la première déclaration qu'elle avait faite aux gendarmes.





En effet, dans sa déclaration reprise par le juge Dème, la dame, qui est restée veuve durant des années, a décidé de se remarier. Et depuis ce jour-là, son fils lui mène la vie dure.





En effet, quand son beau-père passe la nuit chez sa mère, le jeune homme cause tous les problèmes du monde à sa maman. "Il faut laisser votre mère en paix", sermonne le procureur.





Le juge d'enchaîner : "Ta mère n'est pas morte ; elle est vivante. Considère ton beau-père comme ton propre père et laisse ta mère vivre sa vie. C'est mieux d'avoir une mère mariée qu'une mère qui vit de débauche. De plus, ta mère est encore jeune et elle a besoin d'un mari qui l'aide dans son foyer. La prochaine fois que tu reviens ici, tu verras."





Il lui a infligé une peine de prison de deux mois assortis du sursis en guise d'avertissement, surtout que la maman a joué les bons offices pour son fils.