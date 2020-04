N’arrivant pas à les revendre, il demande au supermarché de lui rembourser 4800 rouleaux de papier toilette

Papier Toilette

Un client audacieux a contacté un supermarché australien et a exigé le remboursement des 5000 rouleaux de papier toilette et de 150 bouteilles de désinfectant pour les mains qu’il avait achetés et qu’il n’arrivait pas à revendre en ligne.

John-Paul Drake, de la chaîne de supermarchés Drakes, a refusé de rembourser ce client pas très malin. Sur YouTube, il explique que les achats massifs de papier toilette étaient “absolument ridicules”. Huit mois de stock ont été écoulés en quatre jours à peine dans ce magasin.





“Hier, un client a demandé à se faire rembourser 150 paquets de 32 rouleaux de papier toilette et 150 unités de désinfectant pour les mains d’un litre. Il a expliqué qu’eBay ne lui avait pas permis d’écouler sa marchandise.” Il souhaitait donc récupérer son argent. Dans la vidéo postée sur YouTube, le gérant explique ce qu’a été sa réponse: il lève son majeur.





Dans un post ultérieur sur LinkedIn, John-Paul Drake explique que le client n’avait pas fait ses achats seul ni en un seul voyage. Il a mené une opération sophistiquée qui a vu jusqu’à 20 personnes visiter plusieurs magasins Drakes à la fois.