11 marins sénégalais bloqués en Espagne depuis 6 mois

C'est le quotidien L'Observateur qui donne l'information dans sa parution de ce lundi.



Et d'annoncer que onze (11) Sénégalais sont bloqués, depuis 6 mois, sans nourriture ni argent, à bord d’un bateau de pêche espagnole au Port d’Arrecife, faute de papiers.



Le propriétaire du bateau, prétextant la crise sanitaire, a refusé de payer le mécanicien Mandiaye et ses amis depuis plus de 6 mois.



Laissés à quai, rapporte encore le journal, ces compatriotes survivent grâce à la solidarité des voisins.