2023 DW, un astéroïde de 50 mètres, a “une chance sur 600” de s’écraser sur la Terre en 2046

Découvert il y a quelques jours, un astéroïde d’une cinquantaine de mètres de diamètre a une chance “infime” de s’écraser sur la Terre en 2046. L’Agence spatiale européenne se veut tout de même rassurante.



L’astéroïde, qui voyage à environ 90.000 kilomètres par heure, a été découvert le 26 février dernier grâce à un télescope au Chili. “Nous avons suivi un nouvel astéroïde nommé 2023 DW qui a une très faible chance de s’écraser sur la Terre en 2046", indique l’agence spatiale américaine sur son compte Twitter. L’Agence spatiale européenne se veut rassurante et estime que 2023 DW a une chance sur 625 de finir sa course sur Terre. Il est ainsi classé au niveau 1 de l'échelle de Turin, parmi les astéroïdes qui ont une chance de collision très improbable.