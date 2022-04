23 blessés, le tireur en fuite... ce que l’on sait de la fusillade dans le métro de New York



Un homme a ouvert le feu mardi sur les passagers d’une rame de métro dans le quartier de Brooklyn, à New York, faisant une vingtaine de blessés, dont dix par balles.





Une scène de chaos dans le métro new-yorkais. La police s’est lancée mardi à la poursuite d’un homme portant un masque à gaz qui a semé le chaos à l’heure de pointe du matin. Le suspect a déclenché deux engins fumigènes avant d’ouvrir le feu, faisant 23 blessés dont dix par balle. « Nous ne lâcherons rien tant que nous n’aurons pas trouvé l’auteur du crime », a prévenu le président américain Joe Biden. On fait le point sur les événements.





Que s’est-il passé ?



Le drame s’est tenu dans le quartier de Brooklyn, peu avant 8h30. À l’heure où les lignes de métro de la mégapole sont bondées, un homme portant un masque à gaz a « ouvert deux bonbonnes qui ont laissé s’échapper de la fumée dans la rame. L’individu a ensuite tiré sur plusieurs passagers quand le train est entré dans la station de la 36e rue », au sud de Brooklyn, a décrit la cheffe de la police de New York, Keechant Sewell.





Depuis, des photos et vidéos amateurs ont montré des flaques de sang et des personnes gisant sur le sol d’une rame, ou sur le quai de la station. Le suspect, toujours en fuite 12 heures après la fusillade, a tiré en tout 33 balles dans le métro. Les motivations de son acte ne sont pas encore connues, précise CNN. Un important dispositif de sécurité - pompiers, ambulances, police - a été déployé toute la journée. Plusieurs écoles ont annulé toute sortie de leurs élèves à l’extérieur.





Quel bilan ?



Le dernier bilan des autorités fait état de 23 blessés. Parmi les victimes, dont aucune n’était en danger de mort selon la police, dix ont été touchées par balle et treize autres dans la bousculade pour sortir du métro ou à cause des inhalations de fumée. L’attaque a semé le chaos dans la ville de New York. Des témoins ont raconté avoir entendu tellement de coups de feu qu’ils n’arrivaient plus à les compter, note le Guardian.





D’autres ont décrit une fusillade ressemblant à un feu d’artifice, semant la confusion parmi les passagers. « On aurait dit une série de pétards dispersés », raconte ainsi au quotidien, Yav Montano, qui était à l’intérieur du wagon au moment de l’attaque. « On aurait dit que c’était planifié (…). On était coincés dans la rame (…) Il y avait beaucoup de sang sur le sol », a ajouté cet homme.





Qui est le suspect ?



Le suspect a été décrit par la police comme « un homme noir » mesurant environ 1,65 m, « de forte corpulence », portant un « gilet vert et orange de chantier » et un sweat-shirt à capuche gris. Sur place, les enquêteurs ont retrouvé une arme de poing et trois chargeurs, ainsi qu’une clé de véhicule qui leur a permis de remonter jusqu’à une camionnette du loueur américain U-Haul, récemment louée et abandonnée dans Brooklyn.



La police a donné la description et diffusé des photos de l’individu qui a loué le van, sans dire s’il s’agissait du suspect. D’après plusieurs médias, cet homme, Frank James, 62 ans, a publié diverses vidéos sur YouTube où il livre de longues tirades politiques, parfois virulentes, et critique le maire de New York Éric Adams.



This is Frank James who is a person of interest in this investigation. Any information can be directed to @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/yBpenmsX67 — NYPD NEWS (@NYPDnews) April 12, 2022

« Il y a eu des publications qui pourraient être liées à la personne qui nous intéresse, où il mentionne les sans-abri, où il mentionne New York, où il mentionne le maire Adams », a confirmé la cheffe de la police new-yorkaise.





Plusieurs organisations de la ville de New York offriront une récompense de 50 000 dollars pour toute information menant à l’arrestation du suspect impliqué dans la fusillade, précise le New York Times. Dans le détail, Le Metropolitan Transportation Authority (MTA), chargé de la gestion des transports publics et le Transport Workers Union (TWU) Local, syndicat des ouvriers du transport, prévoient chacun 12 500 $. Enfin, la New York City Police Foundation compte offrir à son tour 25 000 dollars pour toute aide permettant de retrouver la trace de l’individu.