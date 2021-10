27 personnes impliquées dans un trafic international de cocaïne arrêtées en province de Liège

Trafic international de Cocaïnes à liège

Ce lundi, la police judiciaire fédérale de Liège a mené 23 perquisitions en province de Liège dans le cadre d’une enquête du parquet fédéral sur un trafic international de cocaïne. Plus de 300 policiers ont été mobilisés. Vingt-sept personnes ont été arrêtées et des quantités de drogue pour une valeur de 80 millions d’euros ont été saisies.





Les perquisitions ont eu lieu dès 5h ce lundi, principalement dans la province de Liège, à Huy, Aywaille, Modave-Strée, Ferrières, Verviers, Herve, Comblain-au-Pont et Amay, mais également, dans une moindre mesure, en province du Limbourg, à Genk, et en Flandre orientale, à Tamise, selon un communiqué du parquet fédéral, confirmant une information de la RTBF.

“Opération de grande envergure”

Elles ont été menées par la police judiciaire fédérale (PJF) de Liège, avec l’appui des PJF de Namur, du Limbourg, de Flandre orientale, des unités spéciales, de la brigade canine de la police fédérale et enfin des services de la Direction générale de la police administrative. “Plus de 300 policiers ont été engagés dans cette opération de grande envergure. L’armée a également été engagée en appui pour certaines fouilles”, a précisé le parquet fédéral, qui a ouvert ce dossier de trafic de cocaïne il y a trois ans, et confié l’enquête à un juge d’instruction de Liège.





Un laboratoire démantelé à Strée