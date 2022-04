57 corps dans une fosse commune à Boutcha: l'Otan et Washington dénonce des actes “horribles”

Découverte de Fosse commune à Boutcha en Ukraine avec 57 corps

Les corps de 57 personnes ont été retrouvés dans une fosse commune à Boutcha, ville proche de Kiev reprise par les forces ukrainiennes où de nombreux cadavres avaient déjà été découverts, a déclaré dimanche le chef des secours locaux, en montrant à une équipe de l’AFP ce site. Les Etats-Unis et l’Otan ont exprimé dimanche leur horreur face aux récits d’atrocités contre les civils imputées aux forces russes, avertissant que le départ de Moscou de cette région ne représentait ni un “vrai retrait” ni un espoir de désescalade.





Une dizaine de cadavres étaient visibles, certains seulement partiellement inhumés, derrière une église du centre de cette localité située au nord-ouest de la capitale ukrainienne. Plusieurs étaient dans des sacs mortuaires noirs, d’autres portaient des vêtements civils. “Ici, dans cette longue tombe, 57 personnes sont enterrées”, a dit à l’AFP Serhii Kaplytchnyi, qui organisait la récupération des corps.





Après la découverte la veille de nombreux corps sans vie à Boutcha le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba a dénoncé dimanche un acte “délibéré” des forces russes. L’AFP avait vu samedi les cadavres d’au moins vingt hommes portant des vêtements civils gisant dans une rue de Boutcha, reconquise cette semaine par les troupes ukrainiennes. L’un d’eux avait les mains liées et les corps étaient éparpillés sur plusieurs centaines de mètres.





Washington et l’Otan dénoncent des actes “horribles”

“Ces images sont un coup de poing à l’estomac”, a réagi le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken sur la chaîne CNN, rappelant avoir prévenu “avant l’agression de la Russie” qu’elle risquait de “commettre des atrocités”. “Nous ne pouvons pas normaliser cela. C’est la réalité de ce qui se passe chaque jour, tant que la brutalité de la Russie contre l’Ukraine se poursuit. C’est pourquoi cela doit s’arrêter”, a-t-il dit.





Il a réaffirmé que les Etats-Unis contribuaient à “documenter” d’éventuels “crimes de guerre” auprès des institutions internationales pour que leurs responsables “rendent des comptes”, refusant toutefois de dire s’il considérait qu’il s’agissait de “crimes contre l’humanité” ou même d’actes de “génocide”.





Le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg a pour sa part estimé que les violences de Boutcha étaient “horribles”, dénonçant une “brutalité inédite en Europe depuis des décennies”. “Il est absolument inacceptable que des civils soient pris pour cibles et tués, et cela souligne l’importance de mettre fin à cette guerre”, a-t-il estimé sur la même chaîne.





“Pas trop d’optimisme” sur une désescalade

Interrogé sur le départ des forces russes de la région de Kiev, que les forces ukrainiennes ont dit avoir repris, il s’est montré prudent: “Nous ne devons pas être trop optimistes” car “nous redoutons une potentielle augmentation des attaques, notamment dans le Sud et l’Est”. “Ce n’est pas un vrai retrait, c’est davantage une adaptation de leur stratégie”, a-t-il insisté.