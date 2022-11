60% des jeunes adultes français ont déjà été cyberharcelés, un sur deux a déjà pensé au suicide

Cyberharcèlement chez les jeunes adultes en France

Selon une étude menée en France par la Caisse d’Épargne et l’Association e-Enfance/3018, 60% des jeunes adultes entre 18 et 25 ans déclarent avoir déjà été victimes de cyber-harcèlement.





Parmi les profils ciblés, l'étude met en évidence un nombre un peu plus élevé d’hommes, de non diplômés, d’inscrits sur un grand nombre de réseaux sociaux et plus souvent sur les jeux en ligne en réseau.





Un cyber-harcèlement qui peut avoir de terribles conséquences sur la santé physique et mentale des victimes. En effet, 69% de ces dernières déclarent avoir été sujets à des insomnies, des troubles de l’appétit ou du désespoir. Une personne sur deux (51%) a déjà failli tomber dans des comportements d’addiction (alcool ou drogue) ou pensé au suicide (49%).





Face à cette situation, il est essentiel de bien communiquer avec les jeunes adultes et leur offrir des possibilités de soutiens psychologiques.