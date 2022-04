À quoi va ressembler Twitter sous Elon Musk?

Elon Musk va changer l'Algorithme de Twitter

Twitter va désormais appartenir à Elon Musk. Le patron de Tesla et de SpaceX a fait l’acquisition du réseau social pour la modique somme de 44 milliards de dollars. Mais qu’est-ce que ça implique pour la plateforme? Plus de liberté, plus de transparence, moins de spams... Petit tour d'horizon des propositions de l’homme le plus riche du monde pour le célèbre “oiseau bleu”.





Elon Musk a déjà brossé à gros traits sa vision pour Twitter. Son objectif? Augmenter la confiance dans un réseau “essentiel pour le futur de la civilisation” et “débloquer son potentiel”.





Liberté d’expression

Première volonté du patron de Tesla: libérer la parole. À l’heure où Facebook, YouTube, Twitter et leurs concurrents sont accusés de contribuer à la propagation de la désinformation, à la radicalisation de pans de la société et à l’apparition de violences dans la vie réelle, le milliardaire estime au contraire que la liberté d’expression n’est pas assez mise en valeur sur le réseau social.





“En cas de doute, laissons le tweet exister”. C’est ainsi qu’il a résumé son approche en matière de modération des contenus lors d’une récente interview. “Nous devrions être très réticents à supprimer des choses ou à suspendre des utilisateurs définitivement”, a-t-il détaillé.





Pour certains experts comme Jessica Gonzalez, co-directrice de l’ONG Free Press, cette vision risque de “rendre la plateforme encore plus toxique”.





Elon Musk se sert souvent de son profil aux 84 millions d’abonnés pour se moquer de personnes en désaccord avec lui, voire les insulter. Un Twitter sous son contrôle n’a donc rien d’une victoire pour la liberté d’expression, estime de son côté Kyla Garrett-Wagner, professeure de Droit de la communication à la Syracuse University. “C’est le Far West, contrôlé par une élite qui ne représente pas les voix des minorités”. “Les utilisateurs vont devoir faire face à des messages désagréables voire dangereux”, a-t-elle ajouté.





Actuellement, Twitter interdit le harcèlement, les abus et les messages portant atteinte à l’intégrité physique d’une personne. La plateforme dispose également d’autres garde-fous, comme l’interdiction de la désinformation liée au Covid-19, par exemple.





Un bouton d’édition

Contrairement aux autres réseaux sociaux, il n’est pas possible de modifier le contenu d'un message une fois qu’il a été publié sur Twitter. Elon Musk a déclaré qu’il était favorable à ce que les utilisateurs puissent modifier le contenu de leurs tweets - une proposition qui suscite, elle aussi, le débat.





Certains experts craignent que l’ajout d’un bouton de modification ne soit utilisé par des personnes mal intentionnées, qui pourraient s’en servir pour dissimuler des abus ou du harcèlement comme s’ils n’avaient jamais eu lieu, ou pour tromper ou manipuler les gens.





D’autres affirment toutefois que des garanties pourraient être mises en place afin que les tweets puissent être modifiés pour corriger les fautes de frappe, tout en affichant un historique afin de préserver le contenu original.





Ouvrir l’algorithme de Twitter au public

Elon Musk souhaite placer l’algorithme de Twitter sur GitHub, un site populaire auprès des programmeurs pour le partage du code informatique.





Si certains partisans d’une plus grande transparence des entreprises de réseaux sociaux estiment que cette décision pourrait constituer un pas vers une plus grande ouverture, d’autres pensent que révéler au public l’algorithme dense et compliqué de Twitter ne servirait pas à grand-chose. Un réseau social de cette taille traite des milliards de contenus chaque jour. La manière dont les tweets deviennent viraux et la raison pour laquelle ils le deviennent, ainsi que le fonctionnement du système de recommandation de Twitter, sont si denses et complexes que les ingénieurs logiciels de l’entreprise eux-mêmes ont parfois du mal à comprendre sa logique.





“Ce n’est pas une mauvaise idée en soi, que tout le monde puisse voir le code informatique”, admet l’analyste indépendant Rob Enderle, “mais la plupart des gens ne savent pas coder. Donc ça va surtout créer des controverses et des frictions”.





Adieu les spams

Elon Musk a promis de débarrasser Twitter des spams, d’authentifier les utilisateurs et de renforcer la transparence, au lieu que les tweets soient “mystérieusement promus ou rétrogradés sans savoir ce qui se passe”.