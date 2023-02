Académie royale du Maroc : Souleymane Bachir Diagne admis

Le philosophe Souleymane Bachir Diagne est élu à l’Académie royale du Maroc. L’intéressé, réagissant dans Le Soleil à cette admission, a confié que son rôle sera de «participer à un maximum de rencontres et de discussions de l’Académie».



Avant Souleymane Bachir Diagne, qui se dit «heureux et honoré», deux Sénégalais avaient été admis à cette académie. Il s’agit de l’ancien Président Léopold Senghor et de l’ancien directeur général de l’UNESCO Amadou Mahtar Mbow.



«Marcher sur les pas de ces maîtres est un honneur», a déclaré le philosophe dont l’investiture interviendra «bientôt», d’après Le Soleil.