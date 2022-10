Accord céréalier: Washington accuse la Russie de se servir de "l'alimentation comme d'une arme"

La Russie, qui a annoncé samedi suspendre sa participation à l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes, se sert de "l'alimentation comme d'une arme", a fustigé la porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche.



"La Russie essaie encore une fois d'utiliser la guerre qu'elle a initiée comme prétexte pour se servir de l'alimentation comme d'une arme, ce qui affecte directement des pays dans le besoin et les prix des denrées alimentaires à travers le monde, et exacerbe des crises humanitaires déjà graves et l'insécurité alimentaire", a déclaré Adrienne Watson dans un communiqué.