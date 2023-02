Accusé d'apologie du viol : Tayc retire sa chanson "Quand tu dors"

Dans sa toute dernière production, la troisième chanson de son nouvel album sorti le 14 février dernier, Tayc conte l'histoire d'un mec qui rentre du boulot et entreprend des rapports sexuels avec sa femme endormie.





Des paroles telles que "t'es tellement belle quand tu dors, ohh pourquoi te le dire ? Pourquoi te prévenir, ça ne te demandera aucun effort... Tes lèvres sont fermées, mais j'entends ton appel... Je dois te consommer...", sont fortement décriées.





Beaucoup de femmes ont pris ces paroles au premier dégré, et selon elles, on ne peut que s'interroger sur le fait de savoir si cette épouse endormie, à demi éveillée, est parfaitement consentante ? Sachant que tout acte sexuel commis sur une personne sans son consentement, exercé par la force, la surprise, la menace, la ruse et plus généralement par la contrainte, est considéré comme un viol.





Quelques heures après la sortie de l'album et après avoir subi un lynchage en règle, le chanteur a sorti un communiqué dans lequel il défend son projet, son respect pour la femme et que "l'interprétation des internautes à propos d'une quelconque romantisation du viol conjugal est erronée".