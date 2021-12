Accusé de viol, l'ancien nageur Yannick Agnel reconnaît une relation avec une mineure

L'ancien nageur de l'équipe de France Yannick Agnel, mis en examen pour viol et agression sexuelle sur une mineure de 13 ans, a reconnu la "matérialité" des faits qui lui sont reprochés, a indiqué lundi la procureure de Mulhouse. Il conteste cependant avoir exercé toute "contrainte".



L'ancien champion olympique de natation Yannick Agnel, poursuivi pour viol et agression sexuelle sur mineure, a reconnu avoir eu une relation avec celle qui l'accuse mais n'a pas "le sentiment qu'il y (ait) eu contrainte", a déclaré, lundi 13 décembre, Edwige Roux-Morizot, procureure de la République de Mulhouse.





"Yannick Agnel reconnaît la matérialité des faits reprochés", a expliqué la magistrate au cours d'une conférence de presse, deux jours après la mise en examen du sportif dans le dossier ouvert après une plainte de Naome Horter, la fille de son ancien entraîneur.





Des faits remontant à 2016



"Si les faits sont constitutifs de viol ou agression sexuelle, c'est qu'il existe une différence d'âge importante" entre la victime, âgée de 13 ans à l'époque des faits en 2016, et le nageur, alors âgé de 24 ans, a spécifié la procureure. La magistrate a rappelé que la loi interdit en France toute relation sexuelle entre un majeur et un mineur de moins de 15 ans, même si celui-ci est consentant.



Elle a également indiqué que "la personnalité" de Yannick Agnel avait "pu rentrer en ligne de compte" : "C'est quelqu'un qui est un champion, qui avait une personnalité forte."



Les faits se seraient déroulés "sur toute l'année 2016", à Mulhouse (est de la France), ville d'entraînement du nageur, mais "également à l'étranger, en Thaïlande (où le Mulhouse Olympic Natation se rend régulièrement en stage, NDLR) ou à Rio" de Janeiro, ville hôte des Jeux olympiques de 2016.



La procureure n'a pas souhaité en revanche préciser si les entourages du nageur et de la victime présumée avaient connaissance de ces faits.



"En ce qui concerne les faits de viol, il a pour certains d'entre eux un problème de souvenirs", même si ces souvenirs pourraient "très bien revenir ensuite", a ajouté la magistrate.



Malgré les réquisitions de détention provisoire formulées samedi par le parquet, Yannick Agnel a été placé sous contrôle judiciaire, assorti de nombreuses interdictions.



L'ex-nageur a ainsi interdiction de quitter Paris et sa proche banlieue, de se rendre à Mulhouse, sauf convocation judiciaire, d'entrer en contact avec la famille de la victime, ou d'entrer en contact avec son agent, Sophie Kamoun. Il devra également remettre son passeport à la justice.





Sollicitée, l'avocate du nageur n'a pas souhaité répondre aux questions de l'AFP.