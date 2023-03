Affaire sordide en France : une fillette vendue 90.000 euros à un homme de 70 ans, qui abusait d’elle

C’est une affaire sordide révélée par Le Parisien. Une mère de famille de 27 ans et son mari sont soupçonnés d’avoir vendu leur fille de 12 ans pour 90.000 euros à un homme de 70 ans, “un ami” de la famille qui souhaitait pouvoir se livrer à des attouchements sur l’enfant avec le consentement de ses parents. La mère et le septuagénaire ont été écroués et mis en examen.



Le début de l’affaire remonte au 19 février dernier. Des employés d’un cinéma parisien, situé rue de Lyon, dans le 12e arrondissement remarquent un homme, assez âgé, qui caresse la poitrine d’une fillette et l’embrasse sur la bouche. Pourtant, la mère de la gamine se trouve juste à côté. Les employés préviennent donc la mère, qui ne semble pas du tout inquiète.





“C’est un ami”, répond cette femme d’origine roumaine aux employés. Elle leur signale par ailleurs que le père est également présent, quelques sièges plus loin. Voyant que les attouchements se poursuivent, les employés décident de prévenir la police, qui se rend immédiatement sur les lieux et interpelle le suspect.