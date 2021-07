Afghanistan: les forces étrangères quittent la base aérienne de Bagram

Les Forces étrangères quittent la base Bagram en Afghanistan

L'ensemble des troupes américaines et de l'Otan ont quitté la base aérienne de Bagram, la plus grande d'Afghanistan, a annoncé vendredi à l'AFP un responsable de la Défense américaine, ce qui témoigne de l'imminence du retrait total des forces étrangères du pays.

Les talibans "se réjouissent" du départ des forces étrangères de cette base, qui a été le pivot des opérations américaines tout au long de la guerre déclenchée en 2001, a réagi un porte-parole des insurgés.

C'est de là qu'étaient menées les frappes aériennes à l'encontre des talibans et de leurs alliés d'Al-Qaïda, et qu'était organisé le réapprovisionnement des troupes.





"Toutes les forces de la coalition ont quitté Bagram", a déclaré sous couvert d'anonymat le responsable américain, qui n'a pas indiqué le moment précis du retrait de cette base, située à 50 kilomètres au nord de Kaboul.





Il n'a pas non plus indiqué la date à laquelle la base serait officiellement remise à l'armée afghane. Mais le porte-parole du ministère afghan de la Défense, Rohullah Ahmadzai, a assuré que les autorités locales étaient "pleinement préparées" pour cette restitution.





L'armée américaine et l'Otan sont tout près de mettre fin à leur engagement en Afghanistan, en retirant leurs derniers soldats du pays d'ici le 11 septembre, date du 20e anniversaire des attentats de 2001.





Maintenir la pression sur les talibans

Les talibans ont multiplié les offensives dans tout l'Afghanistan depuis que ce retrait final a débuté en mai, prenant le contrôle de dizaines de districts ruraux, pendant que les forces de sécurité afghanes consolidaient leur présence dans les grandes villes.





La capacité de l'armée afghane à conserver le contrôle de l'aérodrome de Bagram pourrait être une des clés pour préserver la sécurité aux abords de la capitale Kaboul et pour maintenir la pression sur les talibans.





Le départ des troupes étrangères de Bagram "symbolise le fait que l'Afghanistan est seul, abandonné, et contraint de se défendre seul contre l'assaut des talibans", estime l'expert Nishank Motwani, basé en Australie.





Ville miniature

"Quand ils seront rentrés chez eux, les Américains et les forces alliées verront de loin ce qu'ils se sont battus si durement pour construire être réduit en cendres, en sachant que les hommes et les femmes afghanes avec lesquels ils se sont battus risquent de tout perdre", ajoute Nishank Motwani.





Selon des informations de presse, le Pentagone devrait conserver près de 600 soldats en Afghanistan pour garder la vaste ambassade américaine à Kaboul.





Les habitants de Bagram, eux, s'attendent à ce que la situation sécuritaire se dégrade après le départ des forces étrangères.





"La situation est chaotique (...) Il y a beaucoup d'insécurité et le gouvernement n'a pas (assez) d'armes et d'équipements", a déclaré à l'AFP Matiullah, qui tient un magasin de chaussures sur le marché de Bagram.





"Depuis qu'ils ont commencé à se retirer, la situation a empiré. Il n'y a pas de travail (...), les affaires ne marchent pas", a constaté Fazal Karim, un mécanicien pour vélos.





Au fil des années, des centaines de milliers de militaires américains et de l'Otan, ainsi que des sous-traitants, s'étaient établis dans la base de Bagram, qui ressemblait à une ville miniature.





À un moment, elle comprenait des piscines, cinémas et spas, et même une promenade où figuraient des chaînes de restauration rapide comme Burger King et Pizza Hut.





Enjeu majeur

La base abritait aussi une prison qui accueillait des milliers de prisonniers talibans et jihadistes.





Bagram avait été construite par les États-Unis pour son allié afghan pendant la Guerre froide dans les années 1950 pour le protéger de l'Union soviétique au nord.





Ironiquement, elle a été utilisée par les Soviétiques lors de leur invasion en 1979, et l'Armée rouge l'a considérablement étendue pendant la décennie qu'a duré l'occupation du pays.





Quand les Soviétiques se sont retirés en 1989, elle est devenue un enjeu majeur de la guerre civile qui a suivi. A un moment, il semble même que les talibans contrôlaient un bout de la piste longue de trois kilomètres et leurs ennemis de l'Alliance du Nord l'autre bout.





Ces derniers mois, Bagram est devenue la cible de tirs de roquettes revendiqués par le groupe État islamique, laissant craindre qu'elle ne soit rapidement l'objet d'une attaque en règle.





En mai, il restait près de 9.500 soldats étrangers en Afghanistan, dont 2.500 Américains. Jusqu'à présent, ce retrait a été mené tambour battant, laissant penser qu'il pourrait être achevé très rapidement.