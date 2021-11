Afghanistan : les talibans s'attaquent à la présence des femmes à la télévision

En Afghanistan, le ministère taliban de la Promotion de la vertu et de la prévention du vice ordonne ses premières directives. Il a appelé entre autres, les télévisions afghanes à ne plus diffuser de séries montrant des femmes et les femmes journalistes à porter le voile islamique.



Avec notre correspondante à Kaboul, Sonia Ghezali



Les feuilletons et les séries à l’eau de rose dans lesquels apparaissent des actrices doivent cesser ordonne le ministère de la Promotion de la vertu et de la prévention du vice. Dans son collimateur, les séries turques notamment qui ont beaucoup de succès en Afghanistan et dans lesquelles les actrices ne sont pas voilées.





Avant la prise du pouvoir par les talibans, une censure existait déjà puisque les décolletés des actrices étaient floutés et les scènes dans lesquelles les acteurs s’embrassaient étaient censurées. Les talibans ordonnent, eux, le retrait de ces feuilletons jugés non conformes aux valeurs islamiques. Ils exigent aussi que les femmes journalistes portent « le voile islamique » à l’écran. Aucune autre précision n’est donnée.