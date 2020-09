Afrique : Le Sénégal, 4e pays le plus attractif pour les investisseurs

Selon l'Africa CEOs Survey édition 2020, le Sénégal est le 4e pays africain le plus attractif pour les investissements pour le secteur privé. Selon Les Échos qui vend la mèche, notre pays est devancé par la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Ghana et le Rwanda.





Le classement est basé sur les réponses de plus de 150 chefs d'entreprises interrogés sur les problématiques ainsi que les opportunités et défis qui se posent aux acteurs du secteur privé africain : stratégie, gouvernance, finance, innovation, impact et talents.