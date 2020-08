Alexeï Navalny: L’UE appelle Moscou à une « enquête transparente et indépendante »





L’Union Européenne a appelé Moscou à une « enquête transparente et indépendante » lundi 24 août sur l’empoisonnement d’Alexeï Navalny. Quelques heures plus tôt, Angela Merkel avait demandé à la Russie d’enquêter et de juger les responsables de cet acte.















Le chef de la diplomatie de l’Union européenne Josep Borrell a appelé lundi soir les autorités russes à une enquête indépendante et transparente sur l’empoisonnement de l’opposant russe Alexeï Navalny.









Il est impératif que les autorités russes lancent sans délai une enquête indépendante et transparente sur l’empoisonnement de M. Navalny, a déclaré Joseph Borrell dans un communiqué.





Plus tôt dans la journée, la Chancelière allemande Angela Merkel a exhorté les autorités russes à juger les auteurs de l’empoisonnement de l’opposant après la découverte d’éléments en ce sens par l’hôpital de Berlin où il est soigné.





L’hôpital berlinois dans lequel est soigné l’opposant au président russe Vladimir Poutine a déclaré auparavant ce lundi que les examens pratiqués sur Alexeï Navalny, victime d’un malaise jeudi dernier à bord d’un avion en Sibérie, avaient fourni des traces d’empoisonnement.





Compte tenu du rôle éminent joué par Alexeï Navalny dans l’opposition politique en Russie, les autorités sur place sont désormais invitées de manière urgente à enquêter sur ce crime dans les moindres détails et ce, en toute transparence, a déclaré Angela Merkel dans une déclaration conjointe avec son ministre des affaires étrangères, Heiko Maas.





Les auteurs doivent être identifiés et tenus pour responsables, a ajouté la chancelière allemande, ainsi que traduits en justice.