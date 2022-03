Anonymous affirme avoir piraté des imprimantes russes pour contrer la propagande du Kremlin

Anonymous pirate des imprimantes russes

Le groupe de hackers “Anonymous” a piraté des imprimantes russes afin de diffuser des messages pour contrer la propagande du Kremlin sur la guerre en Ukraine, a affirmé mardi le collectif sur un compte Twitter. Des médias en ligne ont également eu confirmation auprès de contacts au sein d’Anonymous, selon l’agence de presse allemande DPA.





“Pendant deux heures, nous avons imprimé via des imprimantes situées partout en Russie des messages anti-propagande et des instructions pour installer Tor”, le réseau informatique gratuit permettant de surfer anonymement sur internet. “Nous en avons ainsi diffusé plus de 100.000 copies”, précise ce compte Twitter.





Le média en ligne américain International Business Times, qui a eu accès à l’un de ces “hacktivistes”, a pu obtenir des preuves de cette opération. Selon cette source, Anonymous a imprimé des PDF sur des appareils non protégés. On peut lire sur ces documents que le président Vladimir Poutine, le Kremlin et les médias russes ont menti à la population.





La communauté de pirates informatiques y explique également comment installer Tor, qui permet également de naviguer sur le dark web, pour avoir accès aux “vrais médias” et contourner la censure du gouvernement russe.





Depuis son invasion de l’Ukraine le 24 février dernier, le Kremlin a resserré son étreinte autour des médias. Une nouvelle loi, validée ce mardi par les députés russes, prévoit jusqu’à 15 ans de prison pour la publication d’”informations mensongères” à propos des “activités des organes de l’État russe en dehors du territoire russe”. Le terme “guerre” est ainsi proscrit, au profit d’”opération militaire spéciale”.





Plusieurs médias occidentaux, de la BBC à Radio Canada, en passant par CNN, l’agence de presse espagnole Efe et la télévision publique allemande ZDF, ont décidé d’arrêter de couvrir l’actualité en Russie en raison de cette loi.





Côté russe, l’emblématique station de radio Ekho Moskvy (Echo de Moscou) avait annoncé sa dissolution et la chaîne de télévision indépendante Dojd la suspension de son activité, après le blocage de leurs sites.