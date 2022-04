Présidentielle 2022 : Zemmour appelle à voter Le Pen au second tour

“J’appelle mes électeurs à voter pour Marine Le Pen.” Arrivé 4e du premier tour de l’élection présidentielle ce dimanche 10 avril, Éric Zemmour appelle à voter pour la candidate du Rassemblement national pour le second tour qui aura lieu le 24 avril.



“Si électoralement rien ne change, politiquement tout a changé parce que nous sommes arrivés (...). J’ai bien des désaccords avec Marine Le Pen”, a-t-il reconnu. “Mais il y a face à elle un homme qui a fait entrer 2 millions d’immigrés, un homme qui ’a pas dit un mot d’identité, de sécurité, d’immigration, pendant sa campagne” en France, a-t-il affirmé à propos d’Emmanuel Macron.



“Je ne me tromperai pas d’adversaire, c’est la raison pour laquelle j’appelle mes électeurs à voter pour Marine Le Pen”, a ajouté celui qui a reçu 6,8% des voix.

Marion Maréchal votera Le Pen



Plus tôt dans la soirée, la nièce de Marine Le Pen qui a rejoint Éric Zemmour en mars a elle aussi dit son intention de voter pour sa tante au second tour. Marion Maréchal justifie: “Macron est le premier adversaire. Il est le président de l’immigration massive, de l’insécurité, de la désindustrialisation, du déclassement de la France sur le plan diplomatique. Il n’y pas d’hésitation à avoir.”



Au sujet du score d’Éric Zemmour, elle admet une “déception”. Le candidat avait été au plus haut dans les sondages lors de sa déclaration de candidature, mais a dégringolé à l’approche du scrutin. “Mais il y a un parti derrière qui s’est installé qui va être amené à compter dans les jours, les semaines, les mois, et même les années à venir”, veut croire Marion Maréchal. “C’est une première bataille, ce ne sera pas la dernière.”