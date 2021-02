Après six mois de voyage, Perseverance s’est posé sur Mars

And another look behind me. Welcome to Jezero Crater. #CountdownToMars pic.twitter.com/dbU3dhm6VZ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021

Nouveau succès dans l’exploration de Mars : Perseverance s’est posé, ce jeudi, à 21h55, à la surface de la planète rouge. Après une descente à haut risque, les sept fameuses minutes de « terreur » pendant lesquelles aucune intervention humaine n’est possible, le robot de la Nasa a atterri sans encombre. Le compte Twitter du rover a fait savoir qu’il avait tenu le coup : « Je suis en sécurité sur Mars. La persévérance vous mènera n’importe où. »Presque aussitôt, le robot a transmis plusieurs photos du cratère Jezero, site d’un ancien lac riche en carbonates, des minéraux susceptibles de renfermer des traces de vie. Perseverance est le troisième objet à rendre visite à Mars en moins de deux semaines, après Hope et Tianwen-1, sondes respectivement lancées par les Emirats arabes unis et la Chine.Dans la salle de contrôle du Jet Propulsion Laboratory (JPL), à Pasadena en Californie, les équipes ont laissé exploser leur joie. En France, au Centre national d’études spatiales (Cnes), l’exploit a été longuement applaudi, notamment par le président de la République. « Nous y sommes ! Here we are ! », a tweeté Emmanuel Macron, dans la soirée.A première vue, le rover de la mission Mars 2020 est un sosie de Curiosity, ce robot qui farfouille le sol de la planète depuis 2012. « Le jour où il fera son premier selfie, les gens ne verront pas la différence », plaisante l’astrophysicien Sylvestre Maurice, qui participe à la mission. Il y a tout de même quelques améliorations. Ce nouveau véhicule d’une tonne est notamment plus rapide. Ses roues, talon d’Achille de son jumeau, sont réputées plus solides. « La grande distinction ce sont les instruments », assure le responsable scientifique de ChemCam et de SuperCam, qui trônent sur les mâts respectifs de Curiosity et Perseverance.