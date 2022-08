Attaque du Consulat : l’incroyable récit du consul du Sénégal à Paris

Un individu a attaqué le Consulat du Sénégal à Paris samedi dernier vers 13 heures (11h GMT). Il a été arrêté et remis à la police française. Le consul général du Sénégal dans la capitale française, Amadou Diallo, n’a pas encore déposé plainte. Il dit vouloir d’abord connaître les motivations de l’assaillant dont le titre de séjour en France a expiré depuis 2019.



En attendant d’être fixé, Amadou Diallo a rejoué pour L’Observateur le film de cette agression qui aurait pu peut-être virer au drame dans un lieu fréquenté au quotidien, du lundi au vendredi, par 400 personnes.



«Un Sénégalais de 42 ans est venu à bord d’une petite camionnette blanche, rembobine le consul général. Il s’est garé devant le Consulat et est descendu avec son matériel. Il est monté pour casser les carreaux de l’entrée du Consulat. Il a pu les casser, mais il y avait une grille de protection qui l’empêchait d’aller plus loin.»



L’assaillant redescend, réussit à forcer le portail du Consulat, accède dans les locaux et tente d’emprunter le couloir menant aux bureaux du personnel. Barré par une porte au double vitrage, il use d’un marteau pour le casser. Il n’y parvient pas totalement. Un agent le somme d’arrêter. Il tourne les talons, ressort dans la rue et tente d’accéder au premier étage à l’aide d’une corde.



«Là, il a encore cassé la vitre de la fenêtre du premier étage. Mais il y avait une grille de protection en fer, raconte Amadou Diallo. Le deuxième agent au niveau du Consulat est sorti. Il l’a interpellé pour le sommer de descendre. L’agent a appelé, en même temps, la police. Quand il est descendu, ils (les agents de sécurité) l’ont maîtrisé et mis dans la voiture de la police.»



L’assaillant, révèle le consul, était armé de couteaux, de marteaux, de scies. «On a retrouvé aussi dans sa voiture un arsenal qui peut être utilisé pour faire mal», souligne Amadou Diallo. Qui ajoute qu’une somme de 1100 euros (722 000 de francs CFA) a été retrouvé sur le mis en cause.