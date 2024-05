Attentat contre le Premier ministre slovaque: l'assaillant présumé "arrêté"

La personne qui a tiré mercredi sur le Premier ministre slovaque Robert Fico à de multiples reprises a été "arrêtée" par la police, a déclaré la présidente de la Slovaquie.







"La police a arrêté l'assaillant et donnera davantage d'informations le plus vite possible", a déclaré dans un communiqué Zuzana Caputova, qualifiant l'agression de son opposant politique d'"attaque contre la démocratie".