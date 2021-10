Au Brésil, la présence de Bolsonaro au pouvoir facilite la vie des néonazis

La présence de Bolsonaro facilite les neonazis

Depuis 2019 et l’apparition de Bolsonaro en tant que président brésilien, de plus en plus d’images extrémistes font leur apparition. Les admirateurs du IIIe Reich, pourtant en petit nombre au Brésil, s’affirment depuis son élection.





Fin septembre, une image a choqué la toile. Lors de l’anniversaire d’une étudiante de 24 ans, un gâteau un peu particulier s'était immiscé au milieu des ballons et des friandises. Un personnage assez connu trônait comme décoration sur le gâteau. Il s’agit d’Adolf Hitler.

Apparemment l’image proviendrait de la ville de Pelotas, dans le sud du Brésil. À ce jour, l’incident n’est toujours pas confirmé, mais ces dernières années, le nombre de scandales impliquant des néonazis a explosé dans le pays.





Plusieurs faits marquants impliquant des accointances avec le milieu néonazi

En 2019, année d’apparition de Bolsonaro, un florilège d’événements choquants ont eu lieu au Brésil. Un homme est photographié à Unai avec un tatouage de svastika sur son bras. En mai, à Florianopolis, un autre individu agite un drapeau nazi à la fenêtre de son immeuble. En juillet, un homosexuel de 48 ans est tabassé, abandonné inconscient avec une croix gammée dessinée sur son front par des agresseurs à Belo Horizonte.





Mais ces événements ne sont pas uniquement le faits de quidam; plusieurs affaires ont récemment impliqué des responsables politiques. Notamment dans l’État de Santa Catarina, implantation historique des nazis brésiliens. En 2020, le Parti libéral a choqué en menant un candidat très limite aux municipales dans la petite ville de Pomerode. Il s’agissait d’un professeur d’histoire, connu pour avoir peint une croix gammée dans le fond de sa piscine en guise de décoration.





Au même moment et dans le même État, la gouverneure intérimaire Daniela Reinehr, a dû s’expliquer sur les activités de son père, Altair, l’un des négationnistes les plus connus du pays.





Malgré le fait qu’ils soient de plus en plus visibles, ces néonazis seraient en fait plus nombreux qu’il n’y parait. En effet, selon la chercheuse Adriana Dias, le nombre de cellules néonazies? aurait bondi de 75 à 530 au Brésil entre 2015 et 2021. De plus, environ 500.000 Brésiliens seraient friands de produits liés au IIIe Reich.





Comment expliquer ce phénomène?

Dans Le Monde, Alexandre De Almeida, anthropologue et spécialiste des groupuscules d’extrême droite, rappelle qu’à son apogée, dans les années 1930, le parti nazi local ne comptait pas plus de 3.000 membres.





“Les néonazis brésiliens de 2021 connaissent très mal l’histoire du IIIe Reich… Ils sont surtout fascinés par la figure d’Hitler, qui incarne pour eux le sauveur, l’homme fort”?, déclare l’anthropologue.





“Aujourd’hui, les néonazis se sentent surtout bien plus libres de s’exprimer”, explique également dans Le Monde Odilon Caldeira Neto, professeur d’histoire contemporaine. En effet, Jair Bolsonaro est lui-même régulièrement traité de nazi?, négationniste? ou de?génocidaire par ses opposants politique.





Pas forcément à tort. Même si Bolsonaro fait tout pour se distancier des néonazis, en posant par exemple avec une kippa en compagnie de représentants de la communauté juive, drapeau d’Israël à la main, il a quand même un passé un peu limite.





Il y a 23 ans, Jair Bolsonaro a pris la défense des élèves d’un collège militaire de Porto Alegre qui avaient élu Adolf Hitler comme leur “personnage historique préféré”. Il s’est justifié en expliquant que ces derniers étaient en “en manque d’ordre et de discipline”.





La faute de Bolsonaro ?

Michel Gherman, historien et directeur académique de l’Institut Brésil-Israël, dénonce les comportements récents du président brésilien.