Au moins 35 morts dans des frappes sur une base militaire près de Lviv

Frappes dans une base militaire prés de Lviv en Ukraine

Trente-cinq personnes sont mortes et 134 ont été blessées dans les frappes russes qui ont touché dimanche une base militaire ukrainienne proche de la frontière polonaise, selon un nouveau bilan fourni par le gouverneur de la région, Maxim Kozitsky.





Un premier bilan avait fait état de neuf morts et 57 blessés sur cette base située à Yavoriv, à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de Lviv et à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec la Pologne. Elle a servi ces dernières années de terrain d’entraînement aux forces ukrainiennes sous l’encadrement d’instructeurs étrangers, notamment américains et canadiens.





La base militaire en question est située à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de Lviv, grande ville de l’ouest de l’Ukraine vers laquelle de nombreuses personnes ont afflué, poussées par l’invasion russe, et où plusieurs pays ont déplacé leur ambassade, jugeant cette ville plus sûre que Kiev, la capitale.





Instructeurs étrangers

Dans un communiqué, l’administration régionale de Lviv a déclaré que “les occupants (russes) ont mené une frappe aérienne sur le Centre international pour le maintien de la paix et la sécurité. D’après les informations préliminaires, ils ont tiré huit missiles”. L’armée ukrainienne a rapporté les mêmes informations, sans faire état de victimes dans un premier temps.