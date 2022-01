Au moins deux morts et 22 blessés dans l'explosion d'une bombe à Lahore

Explosion à Lahore

Au moins deux personnes ont été tuées et 22 blessées dans l’explosion d’une bombe jeudi dans un quartier commercial de Lahore (est), la deuxième plus grande ville du Pakistan, a-t-on appris de sources policière et hospitalière.





“Les premières investigations montrent que l’explosion a été causée par un engin doté d’un dispositif de minutage et placé sur une moto”, a déclaré à l’AFP Rana Arif, porte-parole de la police de Lahore.





La police locale et une source hospitalière ont indiqué que deux personnes avaient été tuées, dont un enfant de 9 ans, et 22 blessées dans cette explosion survenue devant une banque dans le quartier d’Anarkali.





“Aucun groupe n’a pour l’instant revendiqué la responsabilité de cet attentat”, a ajouté M. Rana.





Mais le Pakistan est confronté depuis quelques semaines au retour en force du Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), les talibans pakistanais, galvanisés par l’arrivée au pouvoir des talibans en août en Afghanistan.





Le TTP, un mouvement distinct de celui des nouveaux dirigeants afghans, a revendiqué plusieurs attaques rien que depuis le début de la semaine, dont celle lundi contre un poste de contrôle de la police à Islamabad, dans laquelle un policier a été tué et deux blessés.

Ce genre d’incident est rare dans la capitale, placée sous forte surveillance policière en raison de la présence de dizaines d’ambassades étrangères, et où la sécurité s’était améliorée ces dernières années.





Le ministre pakistanais de l’Intérieur, Sheikh Rashid Ahmed, avait mis en garde mardi contre la possibilité de nouvelles attaques.





“C’est le signe que les activités terroristes ont commencé à Islamabad”, avait-il déclaré à la presse. “C’est la première attaque terroriste de cette année et nous devons rester vigilants.”