Autriche : plusieurs blessés après des tirs à proximité d'une synagogue dans le centre-ville de Vienne

Un échange de tirs aurait eu lieu à proximité d'une synagogue dans le centre-ville de Vienne

Shots fired in the Inner City district - there are persons injured - KEEP AWAY from all public places or public Transport - don't share any Videos or Fotos! — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

Ob der Stadttempel eines der Ziele war, kann derzeit nicht gesagt werden. Fest steht allerdings, dass sowohl die Synagoge in der Seitenstettengasse als auch das Bürogebäude an der selben Adresse zum Zeitpunkt der ersten Schüsse nicht mehr in Betrieb und geschlossen waren. 1/ — Oskar Deutsch (@DeutschOskar) November 2, 2020

Des coups de feu ont été entendus à proximité d'une synagogue dans le centre-ville de la capitale autrichienne. Trois personnes auraient été blessées selon la police.Des coups de feu auraient été tirés à proximité d'une synagogue à Vienne. Plusieurs personnes seraient blessées et un important dispositif policier a été envoyé sur place.Sur Twitter, la police de la capitale autrichienne a indiqué qu'une «opération policière majeure» était en cours dans le centre-ville de Vienne à la suite de «plusieurs échanges de tirs». Selon la police, «trois personnes ont été blessées». «Veuillez éviter tous les lieux publics de la ville ou les transports en commun et ne partagez pas de vidéos ni de photos», a intimé la police de Vienne. Un des agresseurs «serait mort, un autre en fuite», a précisé le ministère de l'Intérieur, cité par l'agence de presse autrichienne APA.Le président de la communauté juive de Vienne a, pour sa part, indiqué sur Twitter qu'il était trop tôt pour dire si la synagogue était visée ou non. «On ne peut pas dire pour le moment si le temple de la ville était l'un des objectifs. Ce qui est certain, cependant, c'est que la synagogue de la Seitenstettengasse et l'immeuble de bureaux à la même adresse n'étaient plus en activité et fermés au moment des premiers coups de feu», a indiqué Oskar Deutsch. «Il a été demandé à tous les paroissiens de ne pas pénétrer dans les voies publiques et de rester dans des pièces fermées jusqu'à l'autorisation des autorités de sécurité», a-t-il toutefois ajouté.