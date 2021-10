Avec Éric Zemmour, le RN tente la câlinothérapie (mais ça ne marche pas)

“Ce que Marine Le Pen souhaite faire, c’est un gouvernement d’union nationale (...) et probablement qu’Éric Zemmour sera le bienvenu dans ce gouvernement”. Ce samedi 16 octobre soir sur le plateau de l’émission On est en direct, le président du Rassemblement national par intérim, Jordan Bardella, ne tenait plus rigueur de la “forme de brutalité” qu’il déplorait vigoureusement chez le polémiste il y a encore quelques jours.



Car après avoir tenté de le diaboliser (ce qui a semé le doute en interne), l’heure est désormais à l’apaisement au sein du parti lepéniste, conscient que les attaques répétées contre un homme apprécié des électeurs RN peuvent s’avérer contre-productives. Un changement de ton parfaitement assumé au sein du parti de Marine Le Pen. “Il faut arrêter ça, j’ai essayé et ça ne marche pas. J’ai eu l’impression de faire du SOS-Racisme et d’être Caroline Fourest en plateau”, aurait fait savoir, selon Le Figaro, Jordan Bardella lors d’une réunion à huis clos.



Si consigne a été donnée de ne plus tacler frontalement le candidat putatif, hors de question toutefois de donner l’impression de battre en retraite. “J’aimerais qu’Eric Zemmour prenne conscience que je n’ai aucune responsabilité dans la situation du pays et que c’est Emmanuel Macron qui est au pouvoir. Il devrait donc réserver ses piques au président de la République plutôt qu’à quelqu’un qui défend la France avec conviction, honnêteté et pugnacité (depuis) plus longtemps que lui”, a déclaré ce samedi Marine Le Pen, en marge d’un déplacement dans le Vaucluse, se disant “convaincue” que le polémiste finira par la rejoindre. Dépasser les querelles pour aboutir au rassemblement, voilà le message martelé ces dernières heures par les soutiens de la candidate.





“Il faut être idiot pour ne pas le voir, on aura besoin inévitablement à un moment donné les uns des autres, l’un de l’autre”, a déclaré ce dimanche sur BFMTV Gilbert Collard, qui a assisté à sa conférence nîmoise vendredi soir, “comme lecteur, et non comme électeur”. La veille, c’est Robert Ménard qui jouait les entremetteurs, implorant le polémiste et la candidate à s’entendre pour éviter une dispersion des voix du “camp national”. Problème: Éric Zemmour reste tout à fait sourd à ces invitations.