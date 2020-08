Avec sa robe, une députée provoque un tollé en Corée du Sud

Une deputée moquée au Parlement de la corée du Sud

La députée de 28 ans Ryu Ho-jeong, membre du parti progressiste de la justice, a été la cible de vives critiques après avoir porté une robe “trop courte” à l’Assemblée. La jeune femme s’est heurtée à de nombreux commentaires sexistes et misogynes.

Depuis quelques jours, Ryu Ho-jeong, la plus jeune députée de la Chambre sud-coréenne, est victime d’attaques et de commentaires sexistes sur les réseaux sociaux. La cause? La jeune femme a porté une robe rouge “trop courte” lors d'une séance à l’Assemblée. Sa tenue a déclenché un réel débat sur le code vestimentaire approprié pour l’Assemblée nationale. Comme le mentionne ABC News, ce débat marque un “profond fossé générationnel et culturel dans une société largement conservatrice sur les normes sociales”.

“Briser le rigorisme”

Face aux critiques, la jeune femme a décidé de ne pas se taire. Elle a répondu à ses détracteurs au micro de la chaîne ABC News: “L’autorité de l’Assemblée nationale ne se construit pas sur le port d’un costume. L’Assemblée nationale est centrée sur les hommes d’âge moyen dans la cinquantaine, et je voulais briser cette pratique représentée par des costumes sombres et des cravates en portant des vêtements décontractés.”





Ces dernières années, l’Assemblée nationale sud-coréenne s’est diversifiée et accueille de plus en plus de femmes. Cependant, elle reste très majoritairement composée d’homme dans la cinquantaine.