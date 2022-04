Bénin : le cri de cœur du père de Jacques Thiaw, emprisonné à Cotonou pour terrorisme

Jacques Narcisse Codé Thiaw est un Sénégalais de 33 ans. Il est originaire de Thiès. En quête d’une vie meilleure, il a entrepris l’exil en 2020. Son aventure l’a mené en Libye puis au Bénin où il s’est installé depuis le mois d’août de cette année-là.



Jacques Narcisse Codé Thiaw est en ce moment détenu dans une prison de Cotonou, la capitale béninoise. Il a été arrêté avec d’autres personnes pour une sombre histoire de terrorisme. C’était à trois jours de la Tabaski 2020.



Depuis lors, ses parents entreprennent des démarches auprès des autorités sénégalaises afin que la sécurité de Jacques Thiaw soit assurée. Ils sont inquiets. D’autant que récemment, ils ont appris que le jeune Sénégalais s’est gravement blessé au cours d’une bagarre dans la prison.



«Il a reçu un coup sur la tête, informe Mathieu Thiaw, père de Jacques, qui s’est confié dans le journal L’Observateur. Il s’était évanoui et, à son réveil, on a constaté que du sang coulait de ses yeux. Une garde pénitentiaire m’a dit qu’il n’arrive même plus à bien voir. Il est en train de souffrir.»



Mathieu Thiaw, qui souligne qu’il n’arrive pas à joindre son fils depuis trois jours, a déclaré avoir écrit au Président Macky Sall et à la Première dame, Marième Faye, pour leur exposer la situation.



"Ils n’ont toujours pas réagi, regrette le père de Jacques Thiaw. Tout ce que je veux, c’est de savoir réellement les raisons pour lesquelles mon fils est détenu à Cotonou et demander son rapatriement parce qu’il n’est pas en sécurité là-bas."