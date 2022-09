Biden, Guterres, Macron : les premières réactions après le décès de Elizabeth II

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a salué jeudi "la grâce, la dignité et le dévouement" d'Elizabeth II, qui a été une "présence rassurante pendant des décennies de changements de grande ampleur".





La reine, décédée jeudi à l'âge de 96 ans, "était largement admirée pour sa grâce, sa dignité et son dévouement à travers le monde. Elle a été une présence rassurante pendant des décennies de changements de grande ampleur, dont la décolonisation en Afrique et en Asie", a-t-il déclaré dans un communiqué.





Emmanuel Macron a rendu hommage à Elizabeth II qu'il a saluée comme "une amie de la France, une reine de cœur" ayant "marqué à jamais son pays et son siècle".





"Sa Majesté la Reine Elizabeth II a incarné la continuité et l’unité de la nation britannique plus de 70 ans durant. Je garde le souvenir d’une amie de la France, une reine de cœur qui a marqué à jamais son pays et son siècle", a réagi le président dans un tweet, après avoir posté une photo de la reine, décédée à 96 ans dans son château écossais de Balmoral.





La Maison Blanche a fait part de "ses pensées" pour la famille de la reine Elizabeth II, a déclaré la porte-parole Karine Jean-Pierre.