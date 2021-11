Birmanie : le journaliste américain Danny Fenster inculpé de terrorisme et sédition

Détenu depuis plusieurs mois par la junte en Birmanie, le journaliste américain Danny Fenster a été inculpé ce mercredi 10 novembre de terrorisme et sédition. Il risque la prison à vie.



Danny Fenster était déjà poursuivi pour incitation à la dissidence, association illégale et pour avoir enfreint la loi sur l'immigration. Des accusations passibles de six années de prison. Deux nouvelles charges viennent de lui être notifiées. Il est visé par « deux chefs d'accusation en vertu de l'article 50(a) de la loi antiterroriste et de l'article 124(a) du code pénal », a déclaré à l'AFP son avocat Than Zaw Aung. Une condamnation au titre de la loi antiterroriste est passible d'une peine allant jusqu'à la prison à vie.



Actuellement détenu à la prison d'Insein, à côté de Rangoun, Danny Fenster avait été arrêté fin mai alors qu'il tentait de quitter le pays. Il dirige la publication Frontier Myanmar. Le journaliste aurait contracté le Covid-19 pendant sa détention, avaient annoncé des membres de sa famille lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes américains en août. « Il est devenu très maigre », déclare son avocat Than Zaw Aung à l'AFP ce mercredi.