Bolsonaro dans le viseur de la Cour suprême après les saccages à Brasilia

Bolsonaro dans le viseur de la Cour suprême

Un juge de la cour suprême du Brésil a annoncé vendredi qu'il incluait l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro dans l'enquête sur le saccage des lieux de pouvoir à Brasilia le 8 janvier. M. Bolsonaro se trouve en Floride depuis le mois de décembre.





Le parquet général du Brésil avait demandé à la cour de soumettre l'ancien chef d'Etat à des investigations pour clarifier son rôle dans l'assaut, par des milliers de manifestants bolsonaristes, de la cour suprême, du palais présidentiel et du congrès dans la capitale.





Le but est de "clarifier l'instigation et le magistère moral des actes antidémocratiques qui ont débouché sur des épisodes de vandalisme et de violence à Brasilia" dimanche, a précisé le parquet.