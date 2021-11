Boris Johnson critiqué pour s'être assis sans masque à côté du biologiste David Attenborough âgé de 95 ans à la COP26

Boris Johnson, Pm Britannique

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a été vivement critiqué après avoir été photographié assis sans masque à côté du biologiste David Attenborough, âgé de 95 ans, lors du sommet sur le climat (COP26) à Glasgow, en Écosse.





David Attenborough est qualifié de “trésor national” au Royaume-Uni pour ses efforts incessants pour mettre en valeur la beauté de notre planète et son combat pour la protéger. Ce biologiste et producteur de télévision est surtout connu pour ses nombreux documentaires sur la nature, qui ont été primés et sont diffusés par la British Broadcasting Corporation (BBC).





Cependant, lors de la cérémonie d’ouverture de la COP26 - au cours de laquelle Attenborough lui-même a également prononcé un discours passionné - une photo a été prise et a fait grand bruit sur les réseaux sociaux. L’image montre le Premier ministre Boris Johnson assis à côté d’Attenborough sans masque.





Une honte

“Si vous ne pouvez pas vous résigner à porter un masque lorsque vous êtes assis à côté de David Attenborough, âgé de 95 ans, comment pouvez-vous dire que vous vous souciez réellement des autres?”, peut-on lire sur Twitter. “Vous devriez vraiment avoir honte de vous, Boris Johnson.”

La chaîne d’information américaine CNN a interrogé Boris Johnson à ce sujet et ce dernier n’a pas vraiment réussi à expliquer clairement pourquoi il ne portait pas de masque buccal.





“Je porte un masque dans les espaces privés avec des personnes à qui je ne parle pas normalement... C’est à chacun de juger par lui-même s’il se trouve à une distance raisonnable de quelqu’un... C’est l’approche que nous adoptons”, a-t-il déclaré





Réponse officielle

Dans une annonce de Downing Street, les choses sont plus claires: “Le Premier ministre a respecté les directives Covid-19 lors de la COP26. Les participants et les délégués ne sont pas tenus, en vertu de ces directives de la COP26, de porter des masques lorsqu’ils sont assis”.