CAMEROUN : Une trentaine de Sénégalais rapatriés dont 3 dépouilles

Près d’une trentaine de sénégalais bloqués à Yaoundé ont été rapatriés. Selon des informations obtenues par emedia.sn, le vol Air Sénégal a été affrété par le gouvernement sur demande de ces sénégalais qui souhaitaient rentrer au bercail. Le vol qui a atterri, ce vendredi, dans l’après-midi, à l’aéroport international Blaise Diagne avait à son bord près d’une trentaine de sénégalais et la dépouille de 3 sénégalais morts entre mai et juin, dont une femme.Des vols de rapatriement sont organisés, depuis le mois de mai, en Europe et en Afrique, pour permettre aux Sénégalais de rentrer chez eux.