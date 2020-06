Canada : 4 Sénégalais arrêtés pour tentative de meurtre sur un avocat

La police du Québec, au Canada, a arrêté, mardi dernier, quatre individus soupçonnés d’avoir été impliqués dans une tentative d'assassinat sur un avocat à sa résidence, à Mont-Saint-Hilaire, le 26 mars dernier.





Selon le quotidien Tribune, ils ont ouvert le feu sur lui et l’ont blessé à la jambe. Les mis en cause sont tous des Sénégalais.





Il s’agit de Ch. A. T. Nd. (40 ans) ; A. T. D. (27 ans) ; M. M. Nd. (26 ans) et D. D. (35 ans).