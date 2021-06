Canada : quatre membres d’une famille musulmane tués dans une attaque « préméditée » au camion-bélier

Le suspect, un homme de 20 ans, a été arrêté peu après les faits et inculpé pour quatre meurtres avec préméditation et une tentative de meurtre.

Quatre membres d’une famille musulmane ont été tués et un enfant blessé, dimanche 6 juin au soir, dans une attaque « préméditée » par un homme conduisant une camionnette dans une ville dans le sud de l’Ontario, a annoncé lundi 7 juin la police locale.

Le suspect, un homme de 20 ans, a pris la fuite après les faits, mais a été arrêté rapidement à 7 km des lieux du drame et a été inculpé de quatre meurtres avec préméditation et d’une tentative de meurtre. La police n’exclut pas d’ajouter « d’éventuelles accusations de terrorisme » à son encontre.





« Il y a des preuves qu’il s’agissait d’un acte prémédité et planifié, motivé par la haine. Nous croyons que les victimes ont été ciblées parce qu’elles étaient musulmanes », a déclaré Paul Waight, enquêteur de la police de London, où a eu lieu l’attaque dimanche soir. « Il n’y a aucun lien antérieur connu entre le suspect et les victimes », a-t-il ajouté, précisant qu’il portait une veste ressemblant à « un gilet pare-balles » au moment de son arrestation.

L’inspecteur Waight a déclaré que les autorités locales étaient en contact avec la police fédérale et le procureur général pour déposer « d’éventuelles accusations de terrorisme » contre le suspect.





Justin Trudeau « horrifié »

Le premier ministre canadien Justin Trudeau s’est dit « horrifié » sur Twitter. « Aux proches des personnes terrorisées par l’acte de haine d’hier, on est là pour vous. On est aussi de tout cœur avec l’enfant qui est toujours à l’hôpital et on pense à lui pendant son rétablissement. »





« L’islamophobie n’a sa place dans aucune de nos communautés. Cette haine est insidieuse et méprisable – et elle doit cesser », a écrit le chef du gouvernement.

De son côté, le Conseil national des musulmans canadiens (CNMC) se dit « plus qu’horrifié et demande justice » pour cette « horrible attaque à la voiture motivée par la haine ». « Il s’agit d’une attaque terroriste en sol canadien et doit être traitée comme tel », a déclaré son président, Mustafa Farooq, cité par Radio Canada.

L’association musulmane du Canada a également appelé les autorités à considérer « cette horrible attaque comme un acte de haine et de terrorisme ».





Vers 20 h 40 dimanche, heure locale, selon la police, les cinq membres de la famille attendaient pour traverser un carrefour lorsqu’un pick-up noir « est monté sur le trottoir et les a percutés ». Les noms des victimes n’ont pas été divulgués, mais il s’agit d’une femme de 74 ans, d’un homme de 46 ans, d’une femme de 44 ans et d’une adolescente de 15 ans, représentant trois générations d’une même famille, a déclaré le maire de London, Ed Holder.

« Soyons clairs, il s’agit d’une tuerie de masse perpétrée contre des musulmans, contre des Londoniens, enracinée dans une haine indescriptible », a déclaré M. Holder.

Souvenirs douloureux







L’attaque a ravivé le souvenir douloureux d’une fusillade de masse dans une mosquée de Québec en janvier 2017, considérée comme l’une des pires attaques du genre dans un pays occidental, avant celle de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, en 2019. Un suprémaciste canadien, Alexandre Bissonnette, âgé alors de 27 ans, avait ouvert le feu sur les fidèles rassemblés à la mosquée de Québec, tuant six personnes et en blessant grièvement cinq autres.





Le tireur a été condamné à la prison à vie, mais la période de sûreté interdisant sa libération conditionnelle a depuis été ramenée à 25 ans, au lieu de 40 initialement. La Cour suprême du Canada a accepté d’entendre des appels sur cette réduction de la période de la sûreté.





« Depuis la fusillade de la mosquée de Québec en janvier 2017, les crimes de haine sont en hausse » au Canada, estime l’association musulmane du Canada, qui demande un durcissement de la législation pour « criminaliser l’islamophobie ».





L’attaque de London a également rappelé une attaque mortelle à la camionnette bélier à Toronto en avril 2018, où un homme se revendiquant initialement de la mouvance Incel (abréviation anglophone pour « involontairement célibataire) avait délibérément tué dix piétons. Alek Minassian, 28 ans, a été déclaré coupable de ses actes et attend sa peine.