Ce cliché d'un lac gelé est la photo de la vie sauvage de l'année

L'image du Lac gelé

Le photographe italien Cristiano Vendramin a remporté le prix du public du concours “Wildlife Photographer of the Year” avec une photo d’un lac gelé.





Le Natural History Museum de Londres organise chaque année un concours de photographie destiné aux photographes amateurs et professionnels de la faune sauvage, à la recherche des images les plus uniques de notre monde naturel. Plus de 31.800 amateurs de nature et de photographie ont voté pour cette photo du photographe italien.





Cristiano Vendramin a photographié le lac gelé de Belluno, dans le nord de l’Italie, pendant l’hiver 2019. Le niveau élevé de l’eau, combiné aux saules, a créé un jeu de lumière et de reflets à la surface de l’eau, lui rappelant un ami défunt qui aimait le lac, a expliqué le photographe au Musée d’histoire naturelle.





“J’espère que ma photographie encouragera les gens à comprendre que la beauté de la nature est tout autour de nous, et que nous pouvons être agréablement surpris par les nombreux paysages si proches de chez nous”, explique-t-il. “Je crois qu’avoir une relation quotidienne avec la nature est de plus en plus nécessaire pour avoir une vie sereine et saine. La photographie de nature est donc importante pour nous rappeler ce lien, que nous devons préserver et dans la mémoire duquel nous pouvons nous réfugier.”





Selon Douglas Gurr, directeur du musée d’histoire naturelle, la photographie de M. Vendramin symbolise ce qui est vraiment important dans la vie, ce qui est redevenu évident depuis la pandémie. “L’image poignante de Cristiano symbolise l’influence positive que la nature peut avoir sur notre bien-être et nos vies. Il peut apporter du confort et un espace pour réfléchir au passé et même donner de l’espoir pour l’avenir”, confie-t-il.





Les cinq premiers

La photo gagnante et les quatre autres meilleures photos seront exposées à l’exposition “Wildlife Photographer of the Year” au Natural History Museum de Londres jusqu’au 5 juin.





Au total, plus de 50.000 photos provenant de 95 pays différents ont été soumises. Le public pouvait finalement choisir parmi une liste de 25 photos sélectionnées par le musée. Parmi les cinq premiers gagnants, on trouve cette tendre photo de deux lions mâles sous la pluie, prise par l’Américaine Ashleigh McCord dans le parc national Masaai Mara au Kenya.





Il y a également ce portrait saisissant d’un kangourou et de son petit. Le cliché a été capturé par la Canadienne Jo-Anne McArthur. Elle a travaillé comme volontaire après les feux de brousse dévastateurs en Australie au début des années 2020. Elle a intitulé l’image “Espoir dans une forêt brûlée”.





Dans les forêts canadiennes, le Néerlandais Jeroen Hoekendijk a pu capturer un ourson et un aigle en une seule image. Le jeune ours brun se repose en haut des arbres, sous l’œil attentif d’un aigle adulte.

Le top 5 des plus belles photos de la vie sauvage est complété par cette photo de deux faisans dorés mâles. Le Chinois Qiang Guo a photographié la danse de ces magnifiques oiseaux dans le parc national de Lishan, dans le nord-est de la Chine.