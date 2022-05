Ce que disent les primaires en Géorgie sur l’influence de Trump

Des primaires en Géorgie sous l'influence de Trump

L'influence de Donald Trump sur le parti républicain a pris un coup avec la large défaite du candidat soutenu par l'ancien président lors d'une importante élection primaire en Géorgie. Son gouverneur républicain, Brian Kemp, a largement remporté mardi la primaire pour sa réélection face à David Perdue, un candidat sur lequel Donald Trump avait tenté d'exercer toute son influence politique.





C'est dans cet État américain de 10 millions d'habitants, remporté d'un cheveu par Joe Biden en novembre 2020, que le milliardaire républicain concentrait depuis un an et demi ses efforts pour tenter de prouver que l'élection présidentielle lui avait été "volée" en raison de supposées "fraudes massives", jamais prouvées.





Dans ce feuilleton électoral, Donald Trump fustige sans cesse le rôle de Brian Kemp, qui a refusé de renverser les résultats du scrutin de 2020, et tentait de le déloger de son poste de gouverneur. Mais mardi soir, David Perdue a reconnu sa défaite, devenue indirectement celle de l'ancien président, alors que des résultats préliminaires le plaçaient 50 points derrière Brian Kemp, victorieux.





Cinq États menaient leurs primaires pour les élections de mi-mandat prévues en novembre, mais les regards du monde politique américain se tournaient mardi soir vers la Géorgie.





"Brian Kemp a laissé tomber la Géorgie", dénonçait encore dans un communiqué mardi matin le milliardaire, appelant les "militants Trump" de cet État du sud-est des États-Unis à s'opposer en nombre à sa candidature. À la place, l'ex-locataire de la Maison Blanche avait offert son parrainage à l'ancien sénateur David Perdue, bien plus friand des théories "d'irrégularités électorales", auxquelles croient encore des millions d'Américains. "David Perdue a mon soutien le plus complet", avait assuré mardi l'ex-président, qui a injecté plus de 2,5 millions de dollars de ses propres fonds de campagne dans la candidature de ce septuagénaire.





La défaite de David Perdue questionne ainsi directement la mainmise qu'exerce encore Donald Trump sur le parti républicain, car il avait investi dans cette campagne, en plus des fonds, une grande partie de son propre capital politique.





Mike Pence, l'ancien vice-président de Donald Trump à qui l'on prête des ambitions présidentielles, avait bien compris l'enjeu. Le sexagénaire, qui a refusé, comme Brian Kemp, de bloquer la certification de la victoire de Joe Biden à la présidentielle, s'était rendu cette semaine en Géorgie pour faire personnellement campagne pour le gouverneur-candidat. “Je soutenais Brian Kemp avant que ce soit cool", avait-il lancé depuis un petit aéroport de la banlieue d'Atlanta.